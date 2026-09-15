Весь аэропорт Шопена в Варшаве срочно эвакуировали, - СМИ

Движение транспорта в терминале вылета также приостановлено: там курсируют только городские автобусы.

Вечером во вторник, 15 сентября, польские власти эвакуировали варшавский аэропорт имени Шопена. На место происшествия были вызваны специалисты по обезвреживанию бомб, чтобы проверить, не представляет ли какой-либо багаж угрозы. Об этом пишет TVN24.

"За несколько минут до 19:00 полиция получила информацию о брошенном багаже. Сотрудники пограничной службы в настоящее время проводят пиротехническую разведку. Люди были эвакуированы из терминалов вылета A и B, а также из терминала прибытия у входа A1", - сообщил Павел Хмура из Варшавского управления полиции.

По его словам, движение транспорта в терминале вылета также приостановлено: там курсируют только городские автобусы.

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Пётр Рудзки из пресс-службы аэропорта имени Шопена также подтвердил, что ведётся расследование по поводу багажа.

"Часть терминала была эвакуирована из-за бесхозного багажа", - сказал он.

Инциденты в Европе

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что в беспилотнике, сбитом истребителями НАТО, было обнаружено взрывное устройство, которое было обезврежено саперами. Он добавил, что специалисты продолжат исследовать и анализировать дрон.

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