Весь аэропорт Шопена в Варшаве срочно эвакуировали, - СМИ

Вечером во вторник, 15 сентября, польские власти эвакуировали варшавский аэропорт имени Шопена. На место происшествия были вызваны специалисты по обезвреживанию бомб, чтобы проверить, не представляет ли какой-либо багаж угрозы. Об этом пишет TVN24.
"За несколько минут до 19:00 полиция получила информацию о брошенном багаже. Сотрудники пограничной службы в настоящее время проводят пиротехническую разведку. Люди были эвакуированы из терминалов вылета A и B, а также из терминала прибытия у входа A1", - сообщил Павел Хмура из Варшавского управления полиции.
По его словам, движение транспорта в терминале вылета также приостановлено: там курсируют только городские автобусы.
Пётр Рудзки из пресс-службы аэропорта имени Шопена также подтвердил, что ведётся расследование по поводу багажа.
"Часть терминала была эвакуирована из-за бесхозного багажа", - сказал он.
Инциденты в Европе
Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что в беспилотнике, сбитом истребителями НАТО, было обнаружено взрывное устройство, которое было обезврежено саперами. Он добавил, что специалисты продолжат исследовать и анализировать дрон.