Россия за последние недели дважды пыталась атаковать самолет Зеленского

По его словам, это было частью российской стратегии, направленной на запугивание его самого и других иностранных лидеров.

Россия дважды за последние недели пыталась атаковать самолет, на котором летел президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS News.

"В Молдове был мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову... Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое", - сказал он.

Во вторник украинский лидер сообщил CBS News, что один или два беспилотника также вошли в воздушное пространство Молдовы во время его обратного пути в Украину спустя несколько дней - об этом инциденте ранее не сообщалось.

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По его словам, это было частью российской стратегии, направленной на запугивание его самого и других иностранных лидеров.

Издиние напоминло, что в воскресенье российский беспилотник нанес удар по пассажирскому поезду, в котором ехали иностранные высокопоставленные лица, посещавшие Украину - в том числе представители руководства ЕС и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

"Возможно, они не знали, что там были американцы, или, наоборот, знали - ведь я им не доверяю. Думаю, они знали. В поезде находились европейцы, американцы, большая делегация, и они нанесли удар", - сказал Зеленский.

Переговоры Украины с РФ

Ранее сообщалось, что вопрос о прекращении ударов по объектам энергетики между Украиной и Россией обсуждался между сторонами в течение некоторого времени, однако Москва не проявляет к нему интереса.

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