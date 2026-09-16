Самый богатый человек в мире признался, что живет в автотрейлере

Жизнь в трейлере вместо поиска более капитального жилья вполне в духе Маска.

Самый богатый человек в мире Илон Маск, чье состояние приближается к триллиону долларов, рассказал, что в данный момент его домом служит трейлер Airstream: он живет в нем, пока курирует строительство дата-центра Macrohard для компании xAI в штате Теннесси. Об этом пишет Business Insider.

В последние месяцы миллиардер лично находится в Мемфисе, где компания SpaceX (поглотившая xAI ранее в этом году) в ускоренном темпе наращивает вычислительные мощности на базе графических процессоров. Маск говорит, что предпочитает спать в двух шагах от серверов, а не тратить время на дорогу.

Выступая на мероприятии, Маск назвал свой трейлер "дворцом", чем вызвал смех у ведущих - Чамата Палихапитии, Джейсона Калаканиса, Дэвида Сакса и Дэвида Фридберга, - а также у президента SpaceX Гвинн Шотвелл.

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"Вот такой Илон: он делает то, во что люди не верят, - спит прямо в цеху. Он сейчас в Мемфисе и помогает строить здания", - сказала Шотвелл.

Интересно, что компания Airstream, основанная в 1931 году, знаменита своим культовым дизайном - алюминиевым фургоном с заклепками, напоминающим "серебряную пулю". Этот облик был представлен в 1936 году и с тех пор практически не менялся. Модель Airstream Bambi 1960 года входит в постоянную экспозицию Музея современного искусства (MoMA), а NASA использовало модифицированный Airstream для карантина астронавтов миссии "Аполлон-11" после их возвращения с Луны.

"Жизнь в трейлере вместо поиска более капитального жилья вполне в духе Маска: он известен тем, что часто ночует на рабочем месте, избегая поездок, и живет в относительно скромных домах", - сказано в статье.

Широко известен случай, когда Маск спал в штаб-квартире Twitter (ныне X) в Сан-Франциско после покупки компании в 2022 году. Долгие годы его основным жильем был арендованный дом стоимостью около 50 000 долларов рядом с комплексом SpaceX Starbase в Бока-Чика в Техаса.

Отмечается, что Маску также принадлежит сборный модуль Boxabl неподалеку от Starbase, хотя он утверждает, что на самом деле там не живет, а использует его как гостевой домик.

Маск давно известен своим круглосуточным рабочим графиком и минимальным количеством сна; стремление масштабировать инфраструктуру для искусственного интеллекта в сочетании с возможным объединением Tesla и SpaceX делает эту особенность его образа жизни актуальной как никогда.

Фильм о Маске

Ранее в сети появился первый тизер документального фильма об Илоне Маске, снятого режиссером Алексом Гибни. Ролик дал понять, что картина будет посвящена не только деятельности миллиардера, но и неоднозначному отношению к нему.

Сам Илон Маск еще до премьеры дал понять, что не одобряет работу Гибни. В августе глава Tesla назвал документальную картину атакой на него и выразил сомнение в необходимости фильма продолжительностью почти четыре часа.

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