Ученые нашли первые окаменелости гигантского динозавра за пределами США

Возраст данной особи составляет около 150 миллионов лет.

Диплодок - известный род гигантских динозавров-завропод с маленькими головами и длинными, похожими на бич хвостами, обитавших в позднеюрский период (от 155 до 145 миллионов лет назад). Об этом пишет Popular Science.

Отмечается, что с момента открытия этого рода в 1878 году все подтвержденные остатки диплодоков находили в формации Моррисон - богатом местонахождении окаменелостей на западе США. Однако теперь палеонтологи обнаружили остатки диплодока в Испании.

Находка была сделана в муниципалитете Эль-Кастельяр (провинция Теруэль): она служит первым свидетельством присутствия диплодоков за пределами Северной Америки. Останки включают 14 хорошо сохранившихся хвостовых позвонков и несколько шевронов (костных дуг на нижней стороне хвостовых позвонков).

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Благодаря традиционному анатомическому сравнению и современным методам филогенетического анализа исследователи с уверенностью отнесли их к роду Diplodocus, определив как близкого родственника вида Diplodocus hallorum.

"При более внимательном изучении анатомии мы начали выявлять сочетание признаков, характерных для видов Diplodocus. Затем, по мере проведения различных эволюционных анализов, результаты неизменно указывали на одно и то же. С каждым новым результатом картина становилась все яснее: перед нами был диплодок", - заявил Серхио Санчес Фенольоса, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.

Интересно, что "Динополис" - это огромный палеонтологический музей и тематический парк в Теруэле, расположенном примерно в 320 километрах к востоку от Мадрида.

Возраст данной особи составляет около 150 миллионов лет. Место ее гибели указывает на то, что в позднем юрском периоде динозавры могли перемещаться между Северной Америкой и Европой, вероятно, используя временные сухопутные мосты, возникавшие в прото-Северной Атлантике.

В юрском периоде (201,4-145 миллионов лет назад) древний суперконтинент Пангея начал раскалываться на массивы суши Лавразию и Гондвану; в это же время началось формирование Атлантического океана.

Отмечается, что диплодоки относятся к подгруппе завропод - одних из самых длинных сухопутных животных, когда-либо обитавших на Земле. По словам Фенольосы, эта недавняя находка проливает свет на экосистемы Пиренейского полуострова мезозойской эры (252-66 млн лет назад) и на разнообразие завропод в Европе юрского периода. Альберто Кобос, соавтор исследования, отметил:

"Диплодок из Эль-Кастельяра достигал в длину примерно 25 метров (что сопоставимо с размерами его североамериканских сородичей), пополнив тем самым список гигантских завропод испанского юрского периода".

В настоящее время остатки этого динозавра выставлены в Арагонском палеонтологическом музее в комплексе "Динополис".

Новости археологии

Цепочка из четырех следов возрастом 66,5 миллиона лет, обнаруженная в Северной Дакоте, предоставила палеонтологам уникальную возможность. Они нашли дорожку следов, оставленную взрослым тираннозавром Tyrannosaurus rex.

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