Накануне парламентских выборов в России жители сталкиваются с проблемами.

Даже в Ярославле – оживленном туристическом центре на Волге, чей исторический центр и дороги перестраиваются за счет государственных денег и который может быть лучше защищен от экономической стагнации России, чем большинство других городов, местные жители сталкиваются с растущим списком повседневных трудностей для своих заработков и бизнеса.

Это касается и тех, кто голосует на этой неделе на парламентских выборах, независимо от того, считают ли они эти трудности связанными с войной против Украины или нет, пишет Reuters.

В жестко контролируемой политической среде России, где антивоенные кандидаты в значительной степени не допущены к участию в выборах, мало кто ожидает, что выборы что-то существенно изменят. Но Кремль рассматривает их как показатель усталости от войны, идущей уже пятый год.

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Сообщается, что устойчиво высокая инфляция, высокая стоимость заимствований, стагнирующий объем производства и нехватка топлива формируют повседневный фон экономической жизни в России. Тем не менее предприниматели в Ярославле говорят, что могли бы справляться – если бы только могли найти рабочую силу.

"У нас здесь много работы. Проблема в том, что нет работников", – заявила владелица сети швейных мастерских, отметив нехватку молодых людей, готовых войти в эту сферу, несмотря на приличную зарплату. Это наблюдается и в других сферах.

Дефицитный рынок труда, тугие кошельки

СМИ пишет, что никто из работодателей не хотел связывать нехватку рабочей силы с массовым набором в армию и тяжелыми потерями в боевых действиях. Но при официальной безработице чуть выше 2% другие видят связь между нехваткой молодых работников, выходящих на рынок труда, и устойчивым снижением рождаемости в России.

Некоторые опасаются, что ситуация ухудшится, поскольку люди неохотно заводят детей, пока война затягивается.

Прогнозы на будущее понижены

После резкого падения экономического роста в 2025 году до 1% с 4,9% годом ранее, за которым последовало еще одно небольшое сокращение в начале 2026 года, правительство прогнозирует рост за весь год на уровне 0,6% – не намного ниже 0,9%, которые Европейский центральный банк ожидает от еврозоны в этом году.

Но более широкая картина остается мрачной: Министерство экономики России ранее в этом году резко снизило прогнозы вплоть до 2029 года на фоне ожидаемого замедления промышленного производства, капитальных инвестиций и потребительских расходов.

Хотя инфляция в России снизилась с двузначных максимумов прошлого года, она все же остается чуть выше 6%, что вынуждает центральный банк удерживать ставку на ошеломляющем уровне 14%, делая заимствования разорительными как для бизнеса, так и для домохозяйств, отмечают журналисты.

Кремлевский диктатор Владимир Путин в итоге отчитывал чиновников за их неспособность переломить экономическую ситуацию, а Кремль ранее в этом месяце пообещал, что не рассматривает возможность нового повышения налогов, чтобы залатать превышающий целевые показатели бюджетный дефицит.

Предприниматели, с которыми пообщались журналисты в Ярославле, заявили, что недавнее повышение налогов, введенное для компенсации растущих военных расходов, оказалось достаточно болезненным, но с ним все же можно справиться – при условии, что налоги не поднимут снова в следующем году.

Украинские дроны бьют по экономическим целям

Возможно, еще сложнее и труднее контролировать – рост цен на предметы первой необходимости, от продовольствия до топлива, вызванный чем угодно, от международных санкций до войны в Украине и более широких проблем, к которым с февраля добавилась война с Ираном.

Это лето стало самым трудным для россиян с начала войны в 2022 году, поскольку украинские дроны наносили удары в самое сердце российской экономики, поражая такие секторы, как нефтепереработка и розничная торговля, электронная коммерция, сельское хозяйство и туризм, пишет СМИ.

Люди часами стояли в очередях за топливом, инфляция подскочила, тысячи малых предприятий увидели, как их товары сгорели на складах электронной коммерции, внутренний туризм сократился на 6%, а у фермеров осталось непроданное зерно, поскольку торговля через Черное море стала слишком опасной.

Другие новости о ситуации в России

Ранее УНИАН сообщал, что "адские" санкции США против России все ближе. Законопроект Грема преодолел важный этап. Документ предоставит Трампу возможность вводить визовые ограничения и блокировать активы Владимира Путина, отдельных российских военных командиров, а также "любых иностранных лиц, сознательно поставляющих оборонную продукцию" российским военным.

В то же время Трамп призвал Украину прекратить удары по топливной инфраструктуре России. "Зеленский создает дефицит дизеля. Это не связано с Ближним Востоком - это происходит из-за войны России и Украины", - заявил президент США.

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