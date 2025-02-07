Правоохранители расследуют случаи подрывов возле и в помещениях ТЦК.

В воинских частях и учреждениях, подчиненных Сухопутным войскам ВСУ, в том числе и ТЦК, усилены меры безопасности.

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на ответ управления коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ на запрос относительно случаев нападений на территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Отмечается, что правоохранители расследуют случаи подрывов возле и в помещениях ТЦК.

Видео дня

"Во всех воинских частях, учреждениях, подчиненных Командованию Сухопутных войск ВСУ усилены меры безопасности с целью обеспечения безопасности личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что усилено патрулирование периметра военных объектов и прилегающих территорий. "Усилен контроль доступа на территории военных объектов; осуществляется установка (совершенствование) систем видеонаблюдения, а также технических средств для выявления и предупреждения несанкционированных действий", - говорится в сообщении.

Также проведены дополнительные инструктажи и обучение с личным составом охраны по действиям в чрезвычайных ситуациях. Кроме этого проведены дополнительные инструктажи личного состава и гражданского персонала по взаимодействию с дежурными службами ГСЧС, полиции, СБУ в случае обнаружения неизвестных предметов на территории военных объектов, несанкционированного проникновения на территорию посторонних людей и возникновения других чрезвычайных ситуаций.

Взрывы возле ТЦК

5 февраля в Каменце-Подольском (Хмельницкая область) возле помещения местного ТЦК произошел взрыв. В результате взрыва погиб мужчина, четыре человека были ранены. По данным правоохранителей, тогда взорвалось устройство, которое принес в сумке гражданский мужчина.

За последнее время произошло три нападения на ТЦК - в Полтавской области, в Ровно и в Павлограде Днепропетровской области - один случай смертельный. В Полтавской области погиб военный ВСУ.

А в Пирятине застрелили работника ТЦК во время сопровождения мобилизованных.

Вас также могут заинтересовать новости: