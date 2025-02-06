По данным мэра города, врачам удалось стабилизировать потерпевших.

Мэр Каменца-Подольского Михаил Посытко раскрыл данные о состоянии пострадавших в результате вчерашнего трагического события возле здания ТЦК.

"Врач, который находится под наблюдением, в состоянии средней тяжести, стабильный. Ему проведена операция по удалению гематомы и устранению перелома черепа. Сейчас находится в реанимации", - сообщил глава города.

Кроме того, еще одна пострадавшая находится в реанимации, ее состояние тяжелое, врачам удалось стабилизировать пострадавшую.

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"Военный прооперирован, обломки удалены. Состояние средней тяжести, стабильное (находится в отделении травматологии)", - отметил Посытко.

Мэр города добавил, что врачи обеспечены всем необходимым и делают все возможное для спасения и стабилизации раненых.

Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском

Вчера около 13:00 часов в Каменце-Подольском возле помещения местного ТЦК произошел взрыв. Тогда сообщалось, что в результате взрыва погиб мужчина, четыре человека были ранены.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, взрыв произошел неподалеку контрольно-пропускного пункта возле здания ТЦК. Сдетонировало устройство, которое нес мужчина. Он погиб. Этот гражданский мужчина якобы принес сумку с вещами для знакомого, который был в ТЦК.

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