Александр Сырский объяснил, что они делают все возможное, чтобы уменьшить количество нарушений в работе ТЦК.

Насилие в отношении военнослужащих - недопустимо, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отреагировав на последние случаи нападения на работников ТЦК, назвав их "позорными актами насилия". Кроме того, он отметил, что рассчитывает на "полное и всестороннее" расследование этих преступлений, в результате чего виновные должны понести "заслуженное наказание".

"Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и Украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации", - написал он в публикации в Telegram.

Кроме того, Сырский упомянул о нарушениях прав человека в ходе мобилизационных мероприятий, подчеркнув, что в ВСУ стараются делать все возможное, чтобы не допускать такие случаи — преодолевать проблемы в работе ТЦК, исправлять ошибки и работать над улучшением качества работы этой структуры. Но это, по его словам, невозможно без "всенародной поддержки армии" и "уважения к военнослужащим".

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Что известно о случаях нападения на ТЦК

За последнее время произошло три нападения на ТЦК — в Полтавской области, в Ровно и в Павлограде, Днепропетровской области — один случай смертельный. В Полтавской области погиб военнослужащий ВСУ.

Ранее УНИАН сообщал, что в Пирятине застрелили работника ТЦК при сопровождении мобилизованных. Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, требовал отдать оружие.

Кроме того, в Павлограде возле здания ТЦК прогремел взрыв. По предварительной информации, в результате взрыва неустановленного предмета получил ранения мужчина.

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