Глава МИД рассказал, где находился в первый день большой войны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что знал о планах России напасть на Украину в ночь на 24 февраля за несколько часов до того, как это произошло.

Об этом он признался в интервью Youtube-каналу "Український свідок", отвечая на вопрос, что он делал утром первого дня войны.

"Я прибыл в Стамбул из Нью-Йорка. Садясь в самолет до Нью-Йорка вечером 23-го, я уже знал, что война начнется через пару часов. Поэтому, весь этот трансатлантический полет я провел подключенным к вай-фай, отслеживая новости, инструктируя своих людей, что делать, потому что война не останавливает дипломатию, мы должны продолжать работать", - сказал он.

По словам главы МИД, после посадки в Стамбуле он поменял билеты и отправился в один из европейских городов, после чего на автомобиле попал в Украину. Возвращение самолетом не рассматривалось из-за закрытия воздушного пространства над Украиной для гражданских полетов.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, атаковав ряд регионов нашей страны.

По состоянию на утро 25 марта общие боевые потери противника ориентировочно составили: личного состава - 16 тыс. 100 человек, танков ‒ 561 единица, боевых бронированных машин ‒ 1 тыс. 625 ед., артиллерийских систем - 291 ед., реактивных систем залпового огня-90 ед., средства ПВО-49 ед., самолетов - 115 ед., вертолетов - 125 ед., автомобильной техники - 1089 ед. корабли/катера - 5 ед., цистерн с ГСМ - 72, БПЛА оперативно-тактического уровня - 53, специальной техники - 18.