Украинские силы обороны уже уничтожили 115 самолетов и 125 вертолетов.

Потери российских оккупационных сил в Украине превысили 16 тысяч человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 25 марта ориентировочно составили: личного состава – 16 тыс. 100 человек, танков ‒ 561 единица, боевых бронированных машин ‒ 1 тыс. 625 ед., артиллерийских систем – 291 ед., реактивных систем залпового огня – 90 ед., средства ПВО – 49 ед., самолетов – 115 ед., вертолетов – 125 ед., автомобильной техники – 1089 ед., корабли/катера – 5 ед., цистерн с ГСМ – 72, БПЛА оперативно-тактического уровня – 53, специальной техники – 18.

Как сообщал УНИАН, журналисты Conflict Intelligence Team обратили внимание на то, что командование РФ не подготовило своих военных к погодным условиям Украины.

Журналисты опубликовали разговоры оккупантов, которые подтверждают, что россияне не были готовы к морозам. У многих нет ни буржуек, ни даже палаток. Из-за чего многим приходилось спать в окопах. Некоторые вражеские военные жаловались на обморожение ног.

В CIT считают, что причина этого и многих других недостатков - институциональная коррупция в российской армии. В то же время не снимают со счетов и намерения россиян взять Украину "блицкригом".