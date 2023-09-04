Средства будут направлены на закупку оборудования и транспорта для саперов 146 инженерно-саперных групп ВСУ.

В рамках совместной благотворительной инициативы Киевстар и фонда "Повернись живим" "Нам здесь жить" неравнодушные украинцы и бизнесы объединились для помощи в разминировании страны. Для сбора уже аккумулировано 87,5 миллионов грн. В частности, с июня текущего года 10 миллионов грн из указанной суммы перечислили абоненты Киевстар, подключив благотворительную Суперсилу Помощь ВСУ.

Цель кампании, которую инициировали Киевстар и фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" при партнерской поддержке группы 1+1 media, — собрать 175 миллионов гривень. Средства будут направлены на закупку оборудования и транспорта для саперов 146 инженерно-саперных групп ВСУ. Современное снаряжение должно обезопасить жизнь защитников, которые занимаются разминированием и ускорить освобождение территории Украины и ее акваторий от опасного для людей наследия войны и оккупаций.

"Мы благодарны за каждый донат и поддержку этой важнейшей инициативы для страны. Наша цель обеспечить все 146 инженерно-саперных бригад, а для этого необходимособрать еще 87,5 млн грн. Присоединяйтесь к проекту. Это наша совместная помощь героям-саперам, которые первыми заходят в деоккупированные города и села страны", - отмечает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

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Помощь в разминировании — важная миссия для Киевстар, поэтому Национальный мобильный оператор уже перечислил на сбор 20 000 000 грн.

Каждый желающий может сделать индивидуальный вклад через сайт инициативы "Нам здесь жить". А абоненты Киевстар могут подключить уникальную благотворительную Суперсилу Помощь ВСУ - это специальная подписка, которая позволяет делать ежемесячный донат на разминирование до 50 грн, просто пользуясь мобильной связью. Донат автоматически списывается при оплате тарифа без дополнительных платежей для абонента, пока у него подключена Суперсила Помощь ВСУ, которая доступна в большинстве тарифов подписки Киевстар.

Как принять участие в сборе в помощь саперам:

Убедиться, что в вашем тарифе есть Суперсила Помощь ВСУ - это удобно сделать в приложении Мой Киевстар; Подключить Суперсилу Помощь ВСУ - это можно сделать через приложение Мой Киевстар, по номеру 500 или по USSD-запросу *550*11*1#; Просто платите за свой тариф, как всегда, а Киевстар перечислит до 50 грн с каждой оплаты тарифа в фонд "Повернись живым".

"К нашей инициативе уже присоединились многие граждане, предприниматели, артисты. И мы благодарим каждого, кто донатит на проект. - комментирует руководитель инструкторского отдела Фонда "Повернись живым" Виктория Дворецкая. - Надеемся, до конца года мы его реализуем и закроем полную потребность подразделений Сил поддержки ВСУ в транспорте и самом необходимом оборудовании для качественного выполнения задач и, в первую очередь, сохранения жизней наших саперов".

"Нам здесь жить" — совместный проект фонда "Повернись живым" и Киевстар, который стартовал в мае 2023 года и продлится до достижения целевой суммы сбора в размере 175 миллионов гривень.

Справка о Киевстаре:

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, BigData, Cloudsolutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,162 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.