Путепровод остается у врага в приоритете - охрана очень плотная.

В эксплуатации незаконно построенного Крымского (Керченского) моста замечены изменения - российские захватчики, рискуя, начали транспортировать по путепроводу определенные грузы. По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, вероятно, оккупанты начали таким образом перебрасывать цистерны с горючим, чего раньше не наблюдалось.

"Это - серьезная нагрузка для этого объекта, и учитывая повреждения, которые он получил ранее, это довольно рискованно. Были времена, когда цистерны стояли месяцами - не могли заехать на мост", - рассказал спикер в эфире телемарафона.

Он пояснил, что основным способом переброски военных грузов для оккупантов были паромы, которые, благодаря усилиям ВСУ пока не работают.

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"Считаю, что они вынуждены рисковать, потому что долгое время этого не делали. Так же как тяжелую технику по железной дороге (которая на мосту - УНИАН) они не перебрасывали... Это уже изменение эксплуатации этого объекта. В любом случае он для них играет существенную роль, потому что фактически для "гражданских" оккупантов он является основным соединением с материковой частью так называемой РФ. Соответственно они им пользуются постоянно, хотя он перекрывается через день из-за воздушных атак", - сказал Плетенчук.

Как добавил спикер, сейчас проверяется информация о "переброске" по мосту определенных военных грузов россиян.

Также он рассказал, что этот путепровод является приоритетным у оккупантов в смысле охраны. Его защищает эшелонированное ПВО, накануне штормового сезона россияне пытались установить большое количество различных заграждений, гидротехнических сооружений и т.д. в расчете на то, что море может разрушить определенное количество сооружений. В частности, сейчас исчезли некоторые баржи, которые россияне намеренно затопили, чтобы сделать невозможным атаки украинских морских дронов. По мнению военного, баржи имеют соответствующее значение с точки зрения защиты моста.

"Надо исходить из фактов. Факт, что объект (мост, - УНИАН) до сих пор стоит. Видимо, определенную эффективность это имеет, если брать в совокупности с другими факторами - патрулирование с воды, привлечение даже катеров береговой охраны ФСБ РФ.... Это и авиация, которая постоянно осуществляет вылеты самолетами и вертолетами, которые они постоянно привлекают. Поэтому, как комплекс мероприятий, один из элементов они имеют значение... Но все равно надеюсь, что со временем эта преграда так же исчезнет", - подчеркнул Плетенчук.

Керченский мост - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Украина продолжает рассматривать уничтожение Керченского моста, как стратегический план, несмотря на усиленную оборону РФ.

В Украине могут готовить "сюрпризы" для поражения незаконного Керченского моста, который соединяет временно оккупированный Крым с Краснодарским Краем РФ, считает военный эксперт Михаил Жирохов.

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