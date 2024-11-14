ВСУ не атакуют российские порты и гражданские суда, которые идут по Керченскому проливу, хотя он официально закрыт.

Украина продолжает рассматривать уничтожение Керченского моста как стратегический план, несмотря на усиленную оборону РФ. Об этом в эфире Громадського радио рассказал представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

"Ничего не меняется. Командующий Военно-морских сил вице-адмирал Алексей Неижпапа отмечал, что любой корабль военный под флагом Российской Федерации для нас остается легитимной целью... Что касается в целом инфраструктуры в Крыму, то там чуть ли не каждый день что-то происходит. Мы не можем конечно раскрывать никаких подробностей, но я могу лишь отметить, что россиянам очень трудно дается оборона полуострова", - подчеркнул Плетенчук.

Спикер отметил, что мост важен для России, поскольку играет ключевую роль в поставках военной техники и поддержке транспортных маршрутов оккупантов, связывая материковую часть России с временно оккупированными территориями.

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"Для них Крымский мост - сакрализованное явление, потому что это символ имперских достижений, символ, который соединяет материковую часть РФ с захваченными территориями. Кроме того, он выполняет и серьезную логистическую функцию, особенно теперь, во время штормов, после того, как железнодорожный паром прекратил свое существование", - сказал Плетенчук.

По его словам, удерживание АРК под контролем, защита моста требует от России значительных ресурсов, включая воздушные силы и противовоздушную оборону. РФ стягивает большие силы на охрану Крыма, жертвуя другими направлениями. Как пояснил Плетенчук, ранее в охране моста участвовало от 10 до 14 катеров, но сейчас их заменили авиацией.

"Они (оккупанты - УНИАН) постоянно, особенно перед периодом штормов, максимально наращивают все средства. Это гидротехнические сооружения, понтоны, пристройки разнообразные. В прошлом году, например, на охране моста находились от 10 до 14 кораблей и катеров одновременно. Сейчас их ноль. Они перекладывают это на воздушную составляющую", - рассказал военный.

В частности, для обороны от беспилотников россияне используют вертолеты, потому что они имеют почти такую же скорость и ими легче патрулировать определенный участок, чем самолетами.

"В период штормов они активно усиливают защиту, используя как гидротехнические сооружения, так и вертолеты, которые способны патрулировать на низкой высоте и отслеживать беспилотные суда", - отметил Плетенчук, добавив, что погодные условия могут усложнять эту защиту.

По словам спикера, Украина продолжает препятствовать движению российских военных судов через Керченский пролив. Хотя Украина официально закрыла его для гражданского судоходства, российские порты на Азовском море, такие как Темрюк, участвуют в международной торговле. В то же время Украина не препятствует движению гражданских судов, которые следуют международным стандартам, несмотря на закрытие этой зоны.

"Это тоже является важным кейсом, о котором почему-то не очень вспоминают. Но торговые порты, например, в том же Темрюке, в Азове, работают. Да, оккупированные порты Бердянска и Мариуполя вне закона, как и крымские, но те порты на Азове, которые принадлежат РФ официально, продолжают международную торговлю. И мы не трогаем гражданские суда, которые туда заходят. Хотя на самом деле Керченский пролив, закрытый официально Украиной, которая имела право это сделать", - подчеркнул представитель ВМС.

Судьба Керченского моста

Ранее спикер Военно-морских сил ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук заявлял, что Украина не отказалась от своих планов ударить по Крымскому мосту, и Россия вынуждена прилагать максимальные усилия, чтобы его защитить. По его словам, ситуация на полуострове далеко не спокойная и это указывает на то, что временно оккупированный Крым не остается без внимания Сил обороны.

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