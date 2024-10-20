Сначала надо перерезать логистические пути снабжения российских захватнических войск через Приазовье.

Идеальный момент для уничтожения Керченского моста наступит тогда, когда ВСУ лишат российских захватчиков возможности усиливать свои подразделения через Приазовье, а именно через юг Запорожской и Донецкой областей.

Об этом рассказал заместитель начальника штаба ВМС в 2004-2020 годах, капитан 1 ранга запаса Андрей Рыженко в эфире марафона "Единые новости". "Керченский мост построен как логистическое сооружение. Его могут использовать гражданские и военные. 25% военных грузов доставляется в Крым через Керченский мост", - сказал Рыженко.

В то же время, он отметил, что россияне видят его уязвимость, потому что Силы обороны Украины уже атаковали его неоднократно с воздуха и моря. Однако, сейчас россияне пытаются максимально защитить незаконный мост и будут различные сооружения для защиты от морских надводных и подводных дронов.

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"Враг этого очень боится. Но уничтожение Керченского моста или, скорее всего, его повреждение, будет более актуально, когда мы прервем основную артерию снабжения логистики противника через Приазовье. Потому что через Приазовье поставляется 75% военных грузов для оккупационных войск, которые находятся на востоке Украины", - подчеркнул Рыженко.

По его словам, как только украинские силы прервут возможность поставки через Приазовье, важность Керченского моста для российских оккупантов станет очень большой.

"Вот тогда как раз время нанести удар для того, чтобы он перестал существовать", - сказал Рыженко.

Ситуация с Крымским мостом

3 октября представитель Военно-морских сил ВСУ капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук отметил, что Крымской мост обречен, но сейчас можно рассмотреть его пользу для ВСУ под другим углом - как площадку, на которую оккупанты перебрасывают дорогую технику, которую потом уничтожают Силы обороны.

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