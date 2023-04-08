Соответствующие задачи выполнили авиация и артиллерия ВСУ.

На юге Силы обороны уничтожили три наблюдательных пункта врага и крупнокалиберную артустановку врага.

Как сообщает Оперативное командование "Пивдень", 7 апреля украинская авиация нанесла два удара по сосредоточению вражеских сил и средств. Также соответствующие задачи выполнили ракетно-артиллерийские подразделения.

"Их результатом стали: подтвержденная демилитаризация девяти рашистов, беспилотного разведчика типа "Мерлин", крупнокалиберной артустановки, четырех единиц автотехники и три наблюдательных пункта врага", - говорится в сообщении.

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Отметим, что общие потери РФ в Украине на сегодня уже составляют примерно 177 110 человек. Противник также потерял много техники.

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