За минувшие сутки авиация Сил обороны отметилась "триумфальными" результатами по итогу новых "налетов" по районам сосредоточения сил и техники оккупантов.
За данными Генштаба, всего удалось реализовать 6 ударов и уничтожить 3 БпЛА разных типов: Орлан-10, Supercam и Ланцет-3. также ВСУ удалось ликвидировать 3 корректируемых авиационных бомбы.
Успехи на фронте показали и подразделения ракетных войск и артиллерии. За сутки они поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
РФ продолжает наступательные действия на 4 участках фронта
Напомним, что сегодня утром Генштаб сообщил о новых успехах ВСУ и маневрах, которые пытается развивать армия РФ на разных участках фронта.
Сообщается, что враг сосредоточил свои усилия на 4 направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Также враг "не забыл" и о Бахмуте (Донецкая область) - там продолжаются бои.
Всего за сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 18 авиационных ударов по Украине. Совершили 53 обстрела из РСЗО.