Противники потеряли, в частности, одну единицу спецтехники, отметили в ВСУ.

Украинские морские пехотинцы за неделю уничтожили 44 оккупантов, танк и хранилище с боеприпасами противника.

Об этом сообщает пресс-центр Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в пятницу, 7 апреля. "На прошлой неделе нашим военным удалось уничтожить: 44 оккупантов, танк, единицу специальной техники, три беспилотных летательных аппарата и хранилище с боеприпасами", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что ВМС ВС Украины вместе с побратимами прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса.

В частности, на прошлой неделе из портов Большой Одессы вышли 17 судов, на борту которых было 500 тыс. тонн зерна и других продуктов питания.

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Утром 7 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что враги сосредотачивали свои главные усилия на том, чтобы наступать на таких направлениях: Марьинском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском. На этих направлениях защитники нашего государства отразили более 40 вражеских атак. Враги уже длительное время пытаются взять под контроль город Бахмут и несут огромные потери.

Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине на сегодня уже составляют примерно 177 110 человек. Противник также потерял много техники, в частности, 7 016 боевых бронированных машин.

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