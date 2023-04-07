БТР Bushmaster хорошо зарекомендовали себя, в частности, в качестве транспортного средства для перемещения пехоты.

Австралийские бронетранспортеры Bushmaster эффективно используют штурмовые подразделения Сил обороны на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, продемонстрировав фото техники, предоставленной иностранными партнерами. Известно, что Bushmaster хорошо зарекомендовали себя в качестве транспортного средства для перемещения пехоты и эвакуации, поскольку они достаточно маневренные и имеют высокую проходимость, что важно для выполнения поставленных боевых задач.

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В октябре прошлого года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что австралийское правительство решило передать нашему государству 30 БТР Bushmaster.

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Как сообщал УНИАН, 7 апреля в вечерней сводке Генштаба ВСУ отмечается, что враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, там продолжаются ожесточенные бои.

Также Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило, что в последние дни российские оккупанты несколько усилили свои позиции в битве за Бахмут. С конца марта 2023 года их продвижение практически остановилось.

Отмечается, что россияне добились успехов и теперь, вероятно, продвинулись к центру города и захватили территорию западного берега реки Бахмутка. Ключевая трасса 0506 к западу от города, которой осуществляются поставки для Сил обороны Украины, предположительно, оказалась под серьезной угрозой.

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