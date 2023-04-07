Украинские воины за сутки уничтожили 480 оккупантов / фото Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки, 6 апреля, уничтожили 480 российских захватчиков. Общее число ликвидированных россиян уже превысило 177 тысяч человек.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 апреля ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 177110 (+480 за прошедшие сутки) человек ликвидировано;
  • танков - 3633 (+2) единицы;
  • боевых бронированных машин ‒ 7016 (+3);
  • артиллерийских систем – 2722 (+8);
  • РСЗО – 533 (+1);
  • средств ПВО ‒ 281;
  • самолетов – 306;
  • вертолетов – 292;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2291 (+4);
  • крылатых ракет - 911;
  • кораблей/катеров - 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5587 (+13);
  • специальной техники - 304 (+2).

Ситуация на фронте по состоянию на 7 апреля - что известно

За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 40 атак противника на разных участках фронта. Враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. 

Видео дня

Кроме того, украинская авиация реализовала шесть ударов и уничтожили три БпЛА разных типов - Орлан-10, Supercam и Ланцет-3. ВСУ удалось ликвидировать три корректируемых авиационных бомбы.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

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