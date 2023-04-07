Силы обороны Украины за прошедшие сутки, 6 апреля, уничтожили 480 российских захватчиков. Общее число ликвидированных россиян уже превысило 177 тысяч человек.
По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 апреля ориентировочно составляют:
- личного состава - около 177110 (+480 за прошедшие сутки) человек ликвидировано;
- танков - 3633 (+2) единицы;
- боевых бронированных машин ‒ 7016 (+3);
- артиллерийских систем – 2722 (+8);
- РСЗО – 533 (+1);
- средств ПВО ‒ 281;
- самолетов – 306;
- вертолетов – 292;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2291 (+4);
- крылатых ракет - 911;
- кораблей/катеров - 18;
- автомобильной техники и автоцистерн - 5587 (+13);
- специальной техники - 304 (+2).
Ситуация на фронте по состоянию на 7 апреля - что известно
За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 40 атак противника на разных участках фронта. Враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Кроме того, украинская авиация реализовала шесть ударов и уничтожили три БпЛА разных типов - Орлан-10, Supercam и Ланцет-3. ВСУ удалось ликвидировать три корректируемых авиационных бомбы.
Также подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.