Бойцы уничтожили два вражеских танка и восемь артиллерийских систем.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки, 6 апреля, уничтожили 480 российских захватчиков. Общее число ликвидированных россиян уже превысило 177 тысяч человек.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 апреля ориентировочно составляют:

личного состава - около 177110 (+480 за прошедшие сутки) человек ликвидировано;

танков - 3633 (+2) единицы;

боевых бронированных машин ‒ 7016 (+3);

артиллерийских систем – 2722 (+8);

РСЗО – 533 (+1);

средств ПВО ‒ 281;

самолетов – 306;

вертолетов – 292;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2291 (+4);

крылатых ракет - 911;

кораблей/катеров - 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 5587 (+13);

специальной техники - 304 (+2).

Ситуация на фронте по состоянию на 7 апреля - что известно

За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 40 атак противника на разных участках фронта. Враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Видео дня

Кроме того, украинская авиация реализовала шесть ударов и уничтожили три БпЛА разных типов - Орлан-10, Supercam и Ланцет-3. ВСУ удалось ликвидировать три корректируемых авиационных бомбы.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два района сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: