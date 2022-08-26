Нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и склада боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском, а также по сосредоточению врага в Снигиревке, Нововоскресенском и Чкалово.

За сутки на юге украинские военные уничтожили 20 российских оккупантов, узел связи вражеского полка и очередной склад с боеприпасами.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров в сводке за сутки, 25 августа.

"Нашей авиацией нанесены удары по районам сосредоточения подразделений и склада боеприпасов в Архангельском и Бурхановке, а также по средствам ПВО врага в Херсоне и Нововоскресенском. В ходе выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесено поражение по сосредоточению врага в Снигиревке, Нововоскресенском и Чкалово", - рассказал он.

По словам Назарова, подтвержденные потери врага составляют 20 российских оккупантов, 2 единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один склад боеприпасов в Нововоскресенском.

Сейчас окончательные потери противника доразведываются.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса. Вечером, 25 августа, Генштаб ВСУ сообщал об отражении атак оккупантов на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском и Южнобугском направлениях.

Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.

Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".

Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.

25 августа также стало известно о подписании Путиным указа об увеличении численности состава ВС РФ, хотя, убежден генерал Романенко, для восстановления утраченных ресурсов врагу понадобится много времени.

ВСУ ликвидировали уже 45 850 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.

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