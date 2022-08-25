В частности, наступления оккупантов отражены на Харьковском, Славянском, Краматорском, Бахмутском и Южнобугском направлениях.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины жестко ответили российским захватчикам на Авдеевском направлении и отбили наступления оккупантов на других участках фронта.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Как сообщают в Генштабе, на Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Одноробовка, Цуповка, Прудянка, Базалеевка, Циркуны, Петровка, Великие Проходы, Питомник, Ивановка, Коробочкино, Слобожанское и Чепель. Также под удары авиации противника попали районы Питомника, Пришиба и Залимана.

"Враг совершил неудачную попытку наступательных действий возле Петровки, понес потери и отошел. Поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА", - говорится в сводке.

Также на Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов недалеко от Большой Камышевахи, Краснополья, Новой Дмитровки, Долины и Дибровного.

"Силы обороны Украины отразили попытку наступления подразделений врага неподалеку Долины и Дмитровки", - отмечается в сводке.

На Краматорском направлении обстрелам со стороны противника подверглись районы населенных пунктов Спорное, Звановка, Северск и Пришиб. "Враг совершил попытку улучшения тактического положения возле Старого Каравана, успеха не имел, отошел", - сказано в сводке.

При этом, на Бахмутском направлении враг продолжал обстрелы территорий вблизи Бахмута, Веселой Долины, Зайцево и Кодемы. Ударам авиации противника подверглись районы населенных пунктов Соледар, Зайцево, Кодема и Яковлевка.

"Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались продвинуться возле Кодемы и Бахмутского, понесли потери и отступили", - сказано в сводке.

В то же время на Авдеевском направлении противник ударами авиации, огнем танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня пытался оттеснить подразделения наших войск, поразить важные объекты военной и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Первомайского, Водяного, Зализного и Александрополя.

"Враг пытался прорвать оборону наших войск в районе населенного пункта Первомайское, получил жесткий отпор и отошел", - отмечается в сводке.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы возле Павловки, Елизаветовки и Новомихайловки. Также оккупанты нанесли авиаудары вблизи Владимировки, Угледара и Павловки.

Вместе с тем, на Запорожском направлении противник осуществлял обстрелы позиций украинских войск вблизи Гуляйпольского, Орехова, Зализнычного, Шевченко и Ольговского. Ударам авиации подверглись районы населенных пунктов Орехов, Гуляйпольское, Щербаки и Малые Щербаки.

На Южнобугском направлении враг сосредоточивал усилия на удержании занимаемых позиций и огневом поражении наших подразделений. Продолжил обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль линии соприкосновения. Нанес авиаудар неподалеку от Белой Криницы.

"Пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Благодатное, понес потери и отошел. Попытка наступления противника в районе Таврического под огнем наших воинов захлебнулась и оккупанты отступили", - сказано в сводке.

Отдельно отмечается, что на Северском направлении враг продолжает удерживать отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны.

"Из ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Гай, Железный Мост и Горск Черниговской области и Бачевск, Вольная Слобода и Стукаловка Сумской области. Вел воздушную разведку приграничных районов БпЛА", - отметили в Генштабе.

Как ранее сообщал УНИАН, в Силах обороны юга рассказали как происходит ожидаемое контрнаступление.

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