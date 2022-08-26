Путин подписал указ об увеличении в 2023 году штатной численности военнослужащих до 2,04 миллионов человек.

С большими усилиями Россия может увеличить численность армии, но вопрос в качестве подготовки этого пополнения и их вооружении.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.) Игорь Романенко в эфире информационного телемарафона, комментируя вопрос о запланированном со следующего года увеличении численности российской армии и реально ли добрать в армию страны-агрессора такое количество людей.

"С большими усилиями, но это они (РФ - УНИАН) сделать смогут, вопрос в качестве людей, которых соберут, качестве подготовки этих людей и их вооружения. Фактически, они это увеличивают без законодательного обоснования, потому что видят, что при наличии перспектив, при которых мы увеличиваем свой потенциал, а у них он снижается, в дальнейшем такие действия могут их (РФ - УНИАН) завести в тупик. Они уже собирались сформировать танковый корпус в течение двух месяцев, до середины августа – это не выполнено... Все вопросы у них идут с большими усилиями, а мы, не дожидаясь времени, уничтожаем их живую силу, их вооружение и технику и таким образом снижаем их военный потенциал для своих перспективных действий", - подчеркнул Романенко.

Он добавил, что существует связь между потерями, которые понесет армия страны-агрессора, и запланированным пополнением российской армии.

"Потери в первой стратегической операции, которую они пытались проводить на Севере нашей страны, так называемый блиц-криг, привел к тому, что мы уничтожили треть их элитных частей и подразделений. И на текущее время уничтожена где-то пятая часть всей группировки - это надо пополнять. А сделать пополнение более качественно за счет личного состава они не могут. Современная техника их, как правило, выведена из строя и уничтожена Вооруженными Силами Украины, а быстрого пополнения за счет работы военно-промышленного комплекса не происходит. То есть, в целом ситуация складывается такая, что так или иначе они могут увеличивать личный состав, но все это будет очень медленно и некачественно, со всеми последствиями с участием этих структур в боевых действиях",- отметил Романенко.

Как сообщал УНИАН, по сообщению российских СМИ, президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Она будет увеличена с 1,9 миллиона до 2,04 миллионов человек с 2023 года. Согласно опубликованному в сети документу, указ подписан российским президентом сегодня, 25 августа. Он вступит в силу с 1 января 2023 года

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 25 августа, общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля ориентировочно составляют 45 тыс. 850 человек.

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