Склады с боеприпасами – это одни из приоритетных целей для украинской артиллерии, поскольку это запасы, которые враг планировал бы использовать против ВСУ.

На этой неделе уничтожено уже семь складов боеприпасов оккупантов.

Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Склады с боеприпасами (оккупантов - УНИАН) являются одними из приоритетных целей нашей артиллерии, в частности, и авиационных ударов, поскольку это запасы, которые враг планировал бы использовать против наших подразделений. Несмотря на то, что они стараются рассредоточивать эти запасы, поскольку уже почувствовали, что наши вмешательства достаточно точечные и абсолютно прицельно, мы все же находим места новой дислокации и их уничтожаем. Да, на этой неделе уничтожено уже семь складов боеприпасов и я думаю, что это не завершение, в неделе еще есть несколько дней и мы еще успеем", - акцентировала Гуменюк.

Она ответила на вопрос о дополнительных переправах, которые строят оккупанты на Херсонском направлении, чтобы переправлять технику.

"Учитывая то, что нами вновь проведено инъекционирование артиллерийского моста Антоновского, в частности, накануне подкорректировано использование Каховского моста через ГЭС, они понимают, что тяжелая техника там не пройдет. Пытаясь информационно поддерживать имидж, они (оккупанты-УНИАН) запускают там легковые машины для того, чтобы было понятно, что имитация движения там есть. Но сейчас движение полностью остановлено и они пытаются настроить альтернативные транспортные артерии", - пояснила Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты для настройки альтернативных транспортных артерий пытаются установить паромные переправы.

"Для этого подтягивают баржи и понтоны, пытаются установить паромные переправы. Но огневой контроль, под которым мы держим эту местность, он распространяется и на эти объекты. Поэтому, после того, как они будут настроены - снова будут повреждены, это однозначно. Но то, что они (оккупанты-УНИАН) сейчас пытаются делать, опасаясь того самого огневого контроля, пытаются осторожно настраивать альтернативные способы переправки. Но они не соответствуют тем мощностям, которые им сейчас необходимы. То есть, переправить колонну тяжелой техники по этим переправам или понтонам все равно не удастся. К тому же, они пытаются изменить это в тех самых местах, где нам очень хорошо известна местность", - подчеркнула Гуменюк.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в ОК "Юг" сообщили о поражении командного пункта оккупантов и уничтожении их складов боеприпасов в Чернобаевке и старицах. В результате были уничтожены 75 оккупантов и их техника.

Сегодня, 25 августа в ОК "Юг" сообщили, что за минувшие сутки украинская авиация нанесла четыре удара по позициям врага в Херсонской области.

Ракетно-артиллерийским ударам подвергся Каховский мост, а также в ОК "Юг" сообщили, что ВСУ вновь повредили Антоновской мост на Херсонщине.

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