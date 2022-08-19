На юге Воздушные силы Украины нанесли удары по скоплению врага.

Украинские воины на юге в течение 18 августа уничтожили 73 оккупантов и их технику.

Об этом информирует ОК "Пивдень" в Facebook.

Сообщается, что авиацией ВСУ нанесено 4 удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач. В том числе и с разрушением вражеских планов починить и продолжать использовать Каховский мост", - сказано в сообщении.

В ОК заявили, что в течение 18 августа российские захватчики потеряли:

73 солдат;

три танка;

четыре пусковые установки и одну радиолокационную станцию к ЗРК С-300;

5 единиц бронированной и автомобильной техники;

один склад боеприпасов.

Сейчас окончательные потери врага доразведываются.

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 августа ориентировочно составили около 44300 человек боевого состава.

Вас также могут заинтересовать новости: