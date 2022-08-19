Украинские воины на юге в течение 18 августа уничтожили 73 оккупантов и их технику.
Об этом информирует ОК "Пивдень" в Facebook.
Сообщается, что авиацией ВСУ нанесено 4 удара по скоплению вражеской живой силы, вооружения и техники в Баштанском и Бериславском районах.
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач. В том числе и с разрушением вражеских планов починить и продолжать использовать Каховский мост", - сказано в сообщении.
В ОК заявили, что в течение 18 августа российские захватчики потеряли:
- 73 солдат;
- три танка;
- четыре пусковые установки и одну радиолокационную станцию к ЗРК С-300;
- 5 единиц бронированной и автомобильной техники;
- один склад боеприпасов.
Сейчас окончательные потери врага доразведываются.
Как сообщал УНИАН, общие боевые потери противника с 24 февраля по 18 августа ориентировочно составили около 44300 человек боевого состава.