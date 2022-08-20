У российских войск наблюдаются проблемы с ПВО, это используют ВСУ для атак на Юге Украины.

В последнее время участились сообщения о взрывах в оккупированном Крыму. Рашисти заявляют, что на Юге Украины летают беспилотники, которые сбивает их ПВО. В то же время в ОК "Пивдень" говорят, что украинская авиация нанесла ряд ударов по оккупированным территориям Херсонской, Запорожской и Николаевской областей.

Александр Мусиенко в эфире ТСН рассказал о взрывах в оккупированном Крыму и ситуации в Херсонской области. По его словам, сейчас стратегия ВСУ - уничтожение складов с боеприпасами и средств ПВО. Именно поэтому и появился "хлопок" на оккупированных территориях.

Эксперт говорит, что для российских войск все складывается крайне неблагоприятно по нескольким причинам: уничтожена значительная часть морской авиации Черноморского флота, уничтожены склады с боеприпасами.

По словам Мусиенко, уничтожение складов оккупантов становится системным явлением, это демонстрирует просчеты и то, что российские средства ПВО не являются такими неуязвимыми, как их называет российская пропаганда, и то, что Крым не является "неподступным авианосцем", каким его считали.

Эксперт убежден, взрывы в Крыму - не последние, там они еще будут раздаваться.

Сейчас, отметил он, увеличилось количество парных вылетов украинских самолетов, что свидетельствует о том, что у них появились дополнительные возможности. А у российских войск наблюдаются проблемы с ПВО.

Напомним, 20 августа в крышу штаба Черноморского флота в Севастополе якобы врезался дрон. В результате столкновения верх здания загорелся. Без пострадавших.

В то же время оккупанты утверждают, что БПЛА на самом деле был сбит "стрелковым оружием", но над самой крышей.

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