Враг пытается найти способы улучшения логистического обеспечения своих войск, продолжает налаживание альтернативных переправ и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов.

В Оперативном командовании "Юг" сообщили об уничтожении 64 российских оккупантов, их техники и склада с боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования в Facebook относительно итогов текущей оперативной обстановки на юге Украины за 1 октября.

"Нашей авиацией нанесено девять ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 550 огневых задач, в том числе по вражеским логистическим центрам и районам сосредоточения живой силы и техники", - говорится в заметке.

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Так, потери врага за боевой день составляют уничтоженные 64 оккупанта, их склад с боеприпасами, две самоходные гаубицы "Мста-С", два противотанковых ракетных комплекса, 16 танков и 11 единиц другой авто-бронетехники.

"Один БТР затрофеен", - добавили в командовании.

Отмечается, что обстановка в операционной зоне южных регионов остается сложной, но контролируемой Силами обороны.

"Противник и дальше сосредотачивает усилия на удержании собственных позиций. Активно осуществляет воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами. Но меткость наших подразделений уничтожила 3 беспилотных шпиона в Николаевском и Баштанском районах без возможности реализации набранных фото/видео данных", - говорится в сообщении.

В ОК "Юг" отмечают, что оккупанты пытаются найти способы для улучшения логистического обеспечения своих войск, продолжают налаживание альтернативных переправ и ремонтные работы в районе Антоновского и Каховского мостов.

В то же время враг наносит ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям украинских войск и мирных населенных пунктах.

"В течение боевого дня врагом нанесено 7 авиационных ударов по нашим позициям, из реактивных систем залпового огня в очередной раз ударили по двум общинам Никопольского района. Без жертв и пострадавших", - говорится в заметке.

Дважды за день был обстрелян Очаков - из 120 мм миномета и реактивной системы залпового огня "Град". "Били по портовой акватории и инфраструктуре. Без человеческих потерь", - отметили в командовании.

Кроме того, сообщается, что корабельное группировки вражеского флота в уменьшенном до восьми единиц составе держится в ракетно безопасном для себя районе, удерживая наготове 24 "Калибры".

"Поэтому угроза ракетного удара актуальна и вполне вероятна. Не исключены и атаки с применением дронов-камикадзе. К тому же море может продолжать выброс сорванных якорных мин к побережью", - подчеркнули в ОК "Юг".

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. 1 октября ВСУ взяли под контроль Лиман и близлежащие населенные пункты, что открывает путь к деоккупации Луганской области.

Несмотря на это, продолжали попытки наступления противника на других участках восточного фронта. За сутки силы обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.

Вместе с тем оккупанты продолжают бить по украинским городам и уничтожать объекты критической инфраструктуры.

ВСУ с начала полномасштабного вторжения ликвидировали уже 59 610 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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