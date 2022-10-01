Президент Владимир Зеленский намекнул оккупантам о необходимости решить проблему с "тем одним", который начал бессмысленную для России войну против Украины.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении в конце 220-го дня войны.

Говоря о ситуации в стране-агрессоре, президент отметил, что "они там, кстати, уже начали кусать друг друга: ищут виноватых, обвиняют в провалах каких-то генералов...".

Видео дня

"Это первый звоночек, который стоит услышать на всех уровнях российской власти. Пока вы все не решите проблему с тем одним, кто все это начал, кто начал эту бессмысленную для России войну против Украины, вас будут выбивать по одному, делая козлами отпущения, чтобы не признавать, что эта война является исторической ошибкой для России", - подчеркнул украинский президент.

Мобилизация в России

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в РФ объявили о частичной мобилизации.

В Минобороны заявили, что мобилизуют около 300 тысяч человек. Однако СМИ пишут, что количество мобилизованных может достичь миллиона.

Сразу после этого во многих городах произошли массовые протесты. Кроме того, россияне начали массово бежать из страны, в частности в Казахстан, Грузию и Армению.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что ВСУ начали освобождать Луганскую область. В их плену уже оказались свежемобилизованные россияне.

Ранее Владимир Зеленский обратился к жителям Кавказа, Сибири и других коренных народов в Российской Федерации. Он заявил, что Путин не остановится на первой волне мобилизации и призвал этих людей бороться за свою свободу.

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