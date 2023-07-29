Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач.

На Таврическом направлении продолжается боевая работа и Силы обороны системно выбивают врага и имеют определенный успех.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Телеграм-канале, украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах.

В общем, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 666 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач.

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За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 19 единиц военной техники противника.

"В частности, 2 танка, 4 ББМ, пушка Д-20, БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Эленор", пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильная техника. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага", - сказано в сообщении.

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Утром 28 июля появились кадры, как ВСУ освобождали Старомайорское, и информацию подтвердили в Генштабе.

Силы обороны Украины в течение суток совершили меткие удары по оккупантам и их технике и складам, а наша авиация за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Силы обороны Украины уверенно продвигаются на юге и уже вплотную приблизились к критическому участку в Запорожской области.

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