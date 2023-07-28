Освобождение населенного пункта дает украинским силам возможность продвигаться дальше.

Украинские военные освободили Старомайорское в Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах. Как возвращали населенный пункт под контроль, показала 35-я отдельная бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

В 35-й ОБрМП отметили, что деоккупация населенного пункта происходила при участии 7-го отдельного батальона "Арей" УДА.

"После того, как последний оккупант покинул село, украинские защитники официально развернули украинский флаг на деоккупированной территории. Слава Украине! Слава морской пехоте", - отметили военные.

Освобождение Старомайорского - это надо знать

Российские оккупанты долгие месяцы блокировали продвижение украинских войск в Донецкой области, контролируя высоты в Старомайорском. Здесь также базировалось подразделение вражеских десантников.

В июле 2023 года украинские силы зашли в Старомайорское, шли тяжелые уличные бои с тактическим успехом.

27 июля украинские защитники объявили об освобождении населенного пункта. Сейчас, по сообщениям Генштаба, военные закрепляются на достигнутых рубежах.

Во время зачистки Старомайорского украинские бойцы обнаружили немало интересного – штабную документацию, списки потерь.

Эксперты объясняли, что освобождение Старомайорского дает силам обороны возможность увеличивать площадь и дальность поражения противника артиллерией.

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