За последние сутки потери врага на Таврическом направлении убитыми и ранеными составили почти две роты.

На Таврическом направлении Силы обороны Украины системно выбивают врага и имеют определенный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Телеграмм-канале, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

"Уничтожено 13 единиц вооружения и военной техники противника. В частности, вертолет "Ка-52", РЭБ" Борисоглебск", БПЛА" Орлан-10 " и тому подобное. Также было уничтожено Р / С ВВТ с ГСМ 3 склада врага", - добавил он.

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Украинские воины отбили вражеские атаки на Бахмутском, Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях. В течение суток произошло 25 боевых столкновений. В Генштабе отмечают, что на Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее дружбы и севернее Клещевки.

Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки осуществила 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Как сообщается в утренней сводке, наши защитники уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

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