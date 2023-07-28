Россияне отступают под давлением защитников Украины.

Силы обороны Украины уверенно продвигаются на юге и уже вплотную приблизились к критическому участку в Запорожской области.

Как сообщает CNN, в сети появилось видео, на котором украинская военная техника движется вблизи "зубов дракона" - бетонных и арматурных пирамид, которые призваны затормозить движение танков.

"Украинские силы на юге страны впервые можно увидеть на одной из давно растянутых российских оборонительных линий "зубов дракона" на новом видео, которое циркулирует в российских социальных сетях. На видео, снятом с российской военной позиции, видно, как украинский военный автомобиль движется по полю, направляясь ко рву перед большим рядом "зубов дракона" - пирамид из бетона и арматуры, которые могут служить барьерами против танков", - информирует издание.

Видео дня

ВСУ освободили Старомайорское - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, вечером 27 июля стало известно, что украинские бойцы отбили у россиян село Старомайорское на Шахтерском направлении фронта.

Утром 28 июля появились кадры, как ВСУ освобождали Старомайорское, и информацию подтвердили в Генштабе.

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