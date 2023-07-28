Украинские воины, в частности, попали во вражеский склад горюче-смазочных материалов, отметил Генштаб ВСУ.

Силы обороны Украины в течение суток совершили точные удары по оккупантам и их технике и складам.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке в пятницу, 28 июля. В сообщении отмечается, что наша авиация за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава противника.

При этом подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, а также склад горюче-смазочных материалов врага.

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В то же время враг в течение суток нанес 10 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

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Как сообщал УНИАН, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сегодня рассказала, что оккупанты помогают нашей армии и подрываются на собственных минах.

Враги пытаются вернуться на те позиции, которые были вынуждены покинуть, и которые разрушены большим наводнением. Вооруженные силы Украины контролируют эти попытки возвращения - держат под огневым контролем те территории и методично выбивают оккупантов с тех позиций, куда они пытаются вернуться.

Стоит отметить, что общие потери врага на 28 июля 2023 года составляют примерно 244 830 захватчиков.

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