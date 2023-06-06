Украинцев призывают находиться в укрытиях.

В ночь на вторник, 6 июня, в Киевской области и столице объявили воздушную тревогу.

В официальном Telegram-канале Киевской областной военной администрации сообщают о повышенной опасности. Уже работает украинская противовоздушная оборона. "Пребывайте в укрытиях или других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Также они призвали украинцев не снимать работу военнослужащих и не публиковать это в сети. Между тем в Киевской городской военной администрации отметили, что ПВО работает на подступах к столице.

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Тревогу в области объявили в 00:35.Также сейчас воздушная тревога звучит в Черниговской области.

Атаки на Киев: что известно

Напомним, что в мае российские захватчики атаковали столицу Украины 17 раз.

По данным Киевской городской военной администрации, только за этот период в небе над городом сбили 7 аэробалистических ракет "Кинжал", 13 баллистических ракет "Искандер", 65 крылатых ракет Х-101, Х-555 и "Калибр", а также 169 беспилотных летательных аппаратов.

В британской разведке сообщали, что в мае страна-агрессор запустила по Украине более 300 иранских дронов-камикадзе типа "Shahed".

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