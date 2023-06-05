В частности, над Киевом за месяц сбили в общей сложности 85 ракет разного типа.

В Киевской городской военной администрации раскрыли, сколько российских ракет и БПЛА силы ПВО уничтожили над столицей в мае 2023 года.

"Никогда за историю нашей планеты... Ни один город, ни одной страны... не подвергалось таким мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БпЛА. Столько, сколько Киев за май. Киев выдержал. Мы выдержали", - написали в КМВА.

По подсчетам администрации, в мае только над Киевом было уничтожено:

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семь аэробалистических ракет Кинжал;

13 баллистических ракет Искандер;

65 крылатых ракет Х-101, Х-555 и Калибр;

169 беспилотников.

Атаки по Украине

В мае 2023 года Россия запустила по Украине более 300 иранских дронов-камикадзе серии "Shahed". Это самое интенсивное использование этой системы вооружения на сегодняшний день.

Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров заявил, что весь последний месяц усилия России направлены прежде всего на то, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ. При этом у россиян есть идея фикс: создать картинку разрушенного Киева.

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