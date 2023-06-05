В британской разведке добавили, что Россия также пыталась установить расположение украинских войск далеко за линией фронта и нанести по ним удары.

В мае 2023 года Россия запустила по Украине более 300 иранских дронов-камикадзе серии "Shahed". Это самое интенсивное использование этой системы вооружения на сегодняшний день.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки. Там предполагают, что Россия запускает так много "Шахедов", пытаясь истощить запасы ценных современных ракет противовоздушной обороны Украины.

"Вряд ли Россия достигла особого успеха: Украина нейтрализовала по крайней мере 90% атаковавших ее БПЛА, используя в основном свои старые и более дешевые средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы", - отметили в британской разведке.

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Также отмечается, что Россия, предположительно, пыталась установить расположение украинских войск далеко за линией фронта и нанести по ним удары.

"Однако Россия остается очень неэффективной в поражении таких динамических целей на больших расстояниях из-за несовершенных процессов наведения", - добавили в разведке.

Удары россиян по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в мае россияне прибегли к почти ежедневным обстрелам тыловых регионов Украины. В частности, один из основных ударов пришелся на столицу - Киев, который чуть ли не каждую ночь подвергался ударам различными видами вооружения. На киевлян массированно летели иранские дроны-камикадзе Shahed, крылатые ракеты, баллистические ракеты "Искандер" и "Кинжал".

Благодаря успешной работе противовоздушной обороны ни одного прямого попадания российским оружием в Киеве не зафиксировано. А все повреждения, которые были нанесены, вызваны падением обломков сбитых российских целей.

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