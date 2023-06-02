Тревога объявлена в Киеве и большинстве областей.

Ночью 2 июня 2023 года в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. В частности, сирены звучат в Киеве.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать тревоги и не снимать работу ПВО. Кроме того, глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о повышенной опасности на территории области.

Ранее глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук предупреждал людей о возможных атаках.

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"Ночь может быть сложной. На сирены реагируем. Пожалуйста, без паники и с соблюдением всех правил безопасности. И, конечно же, – информационная тишина", – написал он в Telegram.

По состоянию на 02:20 воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Сумской областях. Уже несколько месяцев без отбоя тревога объявлена в Луганской области и на территории Крыма.

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Российские удары по Украине

1 июня Россия атаковала ракетами Киев. Ночью враг выпустил по городу 10 ракет "Искандер", их сбила ПВО. В результате удара в Деснянском районе столицы погибли три человека, в том числе ребенок. Они пытались попасть в укрытие.

Кроме того, в течение суток россияне крыли огнем Донетчину. В Авдеевке погибла женщина. В ряде населенных пунктов области пострадали люди.

Под удар оккупантов 1 июня попал и Харьков. Были зафиксированы "прилеты" по промышленному объекту в городе.

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