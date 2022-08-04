Оккупанты не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители захваченных территорий.

Из-за значительных потерь на фронте россияне пополняют пехоту жителями недавно захваченных городов Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"На оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно. Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров. Эйфория "асвабаждения" быстро миновала и в недавно захваченных городах и селах. Потому что нужно оправдываться на фронте. Страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Их направляют в военкоматы против воли", - написал он.

Гайдай отметил, что оккупанты не считают потери, потому что в основном гибнут жители захваченных территорий.

"Россиянам они не нужны на будущее, потому что уже восемь лет население "лнр" является бременем для бюджета рф. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают", - отметил председатель ОВА.

Только в Старобельске на этой неделе принудительно мобилизовали около 80 мужчин.

Ими пополняется состав штурмовых групп, которые ВСУ регулярно обезвреживают.

"3 августа оккупанты вынуждены были отступить со значительными потерями на 14 участках, где они пытались улучшить тактическое положение", - резюмировал Гайдай.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что оккупанты не смогут захватить все территории Луганской области. Однако они все же попытаются проводить бои за свободный "лоскуток" региона.

Вас также могут заинтересовать новости: