В течение вторника, 2 августа, на административной границе Луганской и Донецкой областей отбито девять попыток штурма со стороны российских оккупантов - враги вынуждены были отойти.
Противники хотят сковать действия Вооруженных сил Украины, чтобы наши силы не были переброшены на другие угрожающие направления, написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"...Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонительные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию. Только за 2 августа вражеские авиаудары нанесены вблизи восьми населенных пунктах, расположенных на админгранице Луганщины и Донетчины. Россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их переброски на другие угрожающие направления...", - отметил чиновник.
Напомним, российские захватчики рано утром 24 февраля вторглись на украинскую землю без объявления войны. Оккупантам удалось захватить часть востока и юга нашей страны.
1 августа Сергей Гайдай сообщил, что россияне упорно атакуют с Попаснянского направления в сторону Бахмута Донецкой области, хотя и понесли значительные потери.