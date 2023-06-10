В частности, снижено 19 вражеских танков, 5 единиц БМП, 2 ББМ, БТР, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", самоходная артиллерийская установки "Акация", зенитный ракетный комплекс "Тор", 4 единицы БПЛА "Орлан-10", 4 БпЛА "Zala", БПЛА "Ланцет", 4 единицы САУ и тому подобное.

На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали более семи рот россиян и обезвредили 72 единицы военной техники врага.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 455 огневых задач.

По его словам, потери врага убитыми и ранеными составили более семи рот, уничтожено и повреждено 72 единицы военной техники противника.

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"В частности, 19 танков, 5 единиц БМП, 2 ББМ, БТР, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", самоходная артиллерийская установки "Акация", зенитный ракетный комплекс "Тор", 4 единицы БПЛА "Орлан-10", 4 БпЛА "Zala", БпЛА "Ланцет", 4 единицы САУ 2С7 "Пион" , 2 РЭБ "Житель", 2 реактивные системы залпового огня "Ураган", - заявил Тарнавский.

Также, как добавил командующий, были уничтожены три склада с боеприпасами врага.

Война в Украине - последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, с начала войны украинские защитники уничтожили 214 тыс. 660 оккупантов. За минувшие сутки было ликвидировано 890 захватчиков.

Также за прошедшие сутки силы обороны уничтожили восемь вражеских танков, семь боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, одну РСЗО, три средства ПВО и 16 БПЛА оперативно-тактического уровня.

На Бахмутском направлении за сутки украинским военным удалось на разных участках продвинуться до 1,4 тыс. метров.

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