Украинские защитники сообщили о тяжелых боях на линии фронта. Бойцы отметили, что российские оккупанты еще не видели такого количества снарядов от наших воинов.
"Трудные бои. Подробностей пока не последует. Скажем только одно: столько снарядов оккупанты в этом направлении еще не видели", - говорится в сообщении 47 ОМБр "Магура" в Telegram.
При этом защитники заверили, что только наращивают темпы. Кроме того, бойцы "Магура" показали воодушевляющее видно подготовки воинов к боям для защиты Украины от российских оккупантов.
Ситуация на фронте по состоянию на 10 июня 2023 - что известно
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что россияне неудачно попытались наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. При этом в районе города Марьинки защитники Украины отразили все атаки оккупантов.
При этом общие боевые потери армии Российской Федерации в Украине с 24 февраля 2022 года по 10 июня 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 214 660 человек, из них за последние сутки 9 июня 890 российских солдат. Также уничтожены тысячи единиц военной техники России.