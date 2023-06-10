Бойцы отметили, что российские оккупанты такого еще не видели.

Украинские защитники сообщили о тяжелых боях на линии фронта. Бойцы отметили, что российские оккупанты еще не видели такого количества снарядов от наших воинов.

"Трудные бои. Подробностей пока не последует. Скажем только одно: столько снарядов оккупанты в этом направлении еще не видели", - говорится в сообщении 47 ОМБр "Магура" в Telegram.

При этом защитники заверили, что только наращивают темпы. Кроме того, бойцы "Магура" показали воодушевляющее видно подготовки воинов к боям для защиты Украины от российских оккупантов.

Ситуация на фронте по состоянию на 10 июня 2023 - что известно

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что россияне неудачно попытались наступать на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. При этом в районе города Марьинки защитники Украины отразили все атаки оккупантов.

При этом общие боевые потери армии Российской Федерации в Украине с 24 февраля 2022 года по 10 июня 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 214 660 человек, из них за последние сутки 9 июня 890 российских солдат. Также уничтожены тысячи единиц военной техники России.

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