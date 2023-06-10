Состоялось шесть боестолкновений, в ходе которых мы уничтожили 138 оккупантов, еще более 230 - ранены, один - взят в плен.

На Бахмутском направлении за сутки украинским военным удалось на разных участках продвинуться до 1,4 тыс. метров.

"За эти сутки удалось на разных участках продвинуться до 1400 метров", - сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

По словам Череватого, силы обороны наносят удары по врагу, контратакуют, пользуясь тем, что россияне проводят ротационные мероприятия, заменяют свои подразделения. В то же время, отметил он, враг ведет активную оборону, пытается бить по украинским подразделениям. Так, оккупанты совершили за сутки 330 ударов из ствольной реактивной артиллерии, нанесли 8 авиаударов.

Видео дня

"Всего произошло шесть боестолкновений, в ходе которых мы уничтожили 138 оккупантов, 236 получили ранения, одного взяли в плен. Уничтожена также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 3 бронеавтомобиля, гаубица Д-30, зенитная пушка С-60, беспилотный аппарат ZALA, 8 складов боеприпасов и 7 авто, которые подвозили боеприпасы и оружие", - рассказал Череватый.

Он отметил, что враг пытается параллельно выстроить свою оборону и контратаковать украинские позиции.

"Однако все эти попытки потерпели неудачу. Мы в принципе знаем, какие подразделения заходят - это мотострелковые и воздушно-десантные подразделения по большей части, знаем их потенциал, командование, знаем возможности. И все это максимально используем", - сказал спикер.

Череватый подчеркнул, что главная цель сил обороны Украины остается неизменной: максимальный вред врагу, максимальные потери врагу и для этого используются все меры. Он отметил, что сейчас наши военные заняли уже ряд высот, которые являются тактически-выгодными позициями.

"В принципе одна из главных целей – это занять более выгодные позиции, чтобы еще более досадно бить по врагу, еще больший вред ему наносить. И в принципе, у нас же опытные командиры, которые максимально знают эту местность, они на ней воевали и многие еще с 2014 года, и они максимально делают все для того, чтобы занять такие позиции и с них поражать врага", - отметил Череватый.

Война в Украине - последние новости

В Институте изучения войны (ISW) на днях сообщили, что ВСУ провели контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта.

Британская разведка сегодня сообщила, что за последние двое суток значительные украинские операции проводились в нескольких секторах Восточной и Южной Украины. Причем на некоторых участках ВСУ добились значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заметил, что когда операция начнется, это поймут все.

Вас также могут заинтересовать новости: