Было уничтожено, в частности, 16 вражеских беспилотников и 15 артсистем, отметили в Генштабе.

За сутки украинские воины уничтожили еще почти 900 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Отмечается, что общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года по 10 июня 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 214 тыс. 660 (+890 за сутки) человек.

Танков противника было уничтожено 3 тыс. 909 (+8) единиц, боевых бронированных машин - 7 тыс. 607 (+7), артиллерийских систем - 3 тыс. 717 (+15), реактивных систем залпового огня - 600 (+1).

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Кроме того, средств противовоздушной обороны было уничтожено 362 (+3), самолетов - 314, вертолетов - 299, беспилотников оперативно-тактического уровня - 3 тыс. 263 (+16), крылатых ракет - 1 тыс. 176 (+5).

Кораблей/катеров ликвидировано 18 единиц, автомобильной техники и автоцистерн - 6 тыс. 428 (+18), а специальной техники - 507 (+5).

В Генштабе отметили, что данные по вражеским потерям уточняются.

Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 10 июня, Генштаб сообщил, что российские оккупанты неудачно попытались наступать на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском. Также на Марьинском направлении украинские защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

Вечером 9 июня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что за сутки на Таврическом направлении наши воины уничтожили более четырех рот противника и повредили десятки единиц его техники.

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