Рельеф местности Луганщины очень благоприятен для дальнейшего развития контрнаступления, говорит эксперт.

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых не исключает дальнейшего контрнаступления ВСУ на востоке Украины. Так, ВСУ уже перешли к освобождению Луганской области.

Как он объяснил в интервью УНИАН, на этом направлении все физико-географические условия на стороне ВСУ. Оккупантам негде закрепиться.

"Ближайший рубеж, на котором они могут держаться — по реке Айдар. Это Беловодск, Старобельск, Новоайдар и Счастье. За исключением небольшой городской агломерации Рубежное-Северодонецк-Лисичанск, территория здесь очень мало заселена. Поэтому именно вокруг этих городов противник будет концентрироваться. Но это ничего не даст, если обрушится северный участок фронта Луганской области", - отметил эксперт.

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Он напомнил: если посмотреть историю Второй мировой, на этих территориях войска никогда не задерживались. Это степная зона – сельскохозяйственный район с обрабатываемыми полями, с редким вкраплением населенных пунктов, где нет лесов, в которых войска РФ могли бы построить линию обороны, и отсутствует развитая сеть дорог, которая бы помогла россиянам организовать логистическое снабжение.

"Это позволит ВСУ выйти на рубежи контроля основных маршрутов и перерезать их", - пояснил Рябых.

По его словам, с захватом Сватово ВСУ открывается путь на Старобельск, который сейчас является одним из основных пунктов поставки для россиян.

Далее, продолжил военный эксперт, можно будет искать пути для применения тактики "выдавливания", когда населенный пункт окружается с трех сторон и постепенно создаются условия, что противник отходит, чтобы не допустить своего полного окружения.

Рябых также ответил на вопрос, откроется ли за Северодонецком перспектива освобождения крупного областного центра.

"Конечно. Тот же Донецк в непосредственном доступе, но не следует отвергать возможности украинских войск на Луганском направлении. Рельеф местности Луганщины очень благоприятен для дальнейшего развития контрнаступления", - подытожил он.

Освобождение оккупированной Луганщины

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще продолжаются боевые действия.

Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от российских войск.

Позже стало известно, что ВСУ приближаются к Кременной в Луганской области. На пути к этому важному пункту украинская армия освободила село Торское.

5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

9 октября стало известно об освобождении 7 населенных пунктов Луганской области: Новолюбовка, Невское, Грековка, Новоегоровка, Надежда, Андреевка и Стельмаховка.

Как пояснил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, продвижение Вооруженных сил Украины на Луганщине будет продолжаться, но не будет таким стремительным, как на Харьковщине из-за того, что российские войска успели подготовиться.

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