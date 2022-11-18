Позднее они должны пополнить потери в подразделениях врага.

На временно оккупированных территориях Луганской области российские захватчики обязали работников медицинских учреждений встать на воинский учет.

Позднее они должны пополнить потери во вражеских подразделениях, пишет Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Это связано со значительными потерями личного состава и нехваткой медицинского персонала в подразделениях россиян на территории Украины. Указывается, что соответствующий приказ издало так называемое министерство здравоохранения, чтобы доукомплектовать вакантные должности.

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Война в Украине: потери россиян

С начала полномасштабного вторжения украинские военные ликвидировали более 83,1 тыс. российских оккупантов. Наши воины по состоянию на 14 ноября уже освободили более 50% территорий, которые Россия успела захватить.

Через значительные потери российские оккупанты начали проводить частичную мобилизацию в Старобельском и Кременском районах Луганской области, а на территории временно оккупированной Донецкой области россияне мобилизовали на войну школьника.

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