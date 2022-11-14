Он отмечает, что людям все же лучше выехать из этих населенных пунктов, пока ВСУ не подвинет линию фронта еще на несколько километров.

Освобожденные от российских оккупантов села Луганщины почти разрушены, на дорогах стоят брошенные машины с чемоданами – люди не могли на них выехать из-за непогоды или обстрелов путинских боевиков.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram, очень много разрушенных домов в Грековке, Стельмаховке, Макеевке.

"На дорогах стоят брошенные машины с чемоданами – люди не могли на них выехать из-за непогоды или российских обстрелов и вынуждены были идти пешком через поля, по возможности их эвакуировали военные", - сообщил он.

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Гайдай отмечает, что людям все же лучше выехать из этих населенных пунктов, пока ВСУ не подвинет линию фронта еще на несколько километров.

Он также сообщил, что, несмотря на обостренную ситуацию, российские оккупанты не закрывают школы на оккупированной территории, а наоборот - заставляют детей идти в учебные заведения, чтобы прикрываться учениками и устраивать провокации.

Война в Украине: ситуация на Луганщине

Как сообщал УНИАН, сегодня Гайдай сообщил, что на Луганщине от оккупантов уже освобождены 12 населенных пунктов.

По сообщениям Генштаба ВСУ, в Луганской области оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из Кременной, Северодонецка и Рубежного.

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