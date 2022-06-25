Город находится под полным контролем ВСУ и военной администрации.

На Криворожском направлении фронта ситуация продолжает оставаться напряженной, но находится под полным контролем ВСУ и военной администрации.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"По официальной информации Министерства Обороны Украины, враг несёт значительные потери в живой силе и технике. При этом противник продолжает обстрелы вдоль всей линии соприкосновения. Сегодня в Криворожском районе под ударом оккупантов была Большая Костромка, это Зеленодольская громада, а также Князевка и Новобратское, которые находятся на освобожденной части Херсонской области. Ночью обстреливали Широковскую громаду. Зеленодольск обстреливали и ночью, и днем. Ночью удары пришлись по дачному поселку, один дом частично разрушен", - говорится в сообщении.

По данным Вилкула, обошлось без потерь.

"Одна женщина получила ранение ноги, но очень легкое. Была оказана помощь и она не была госпитализирована. Результаты обстрела, который только что произошел в Зеленодольске и Великой Костромке, уточняются", - говорится в сообщении.

Вилкул напомнил, что за сутки по территории Украины противник запустил более 50 ракет, таких как "Искандер", "Точка У", "Оникс" и "Калибр".

Напомним, утром 25 июня стало известно, что с территории Беларуси Россия запустила 24 ракеты по воинским частям и по объектам вокруг Житомира. Один военный погиб, еще один получил ранения. Есть информация о незначительных разрушениях военной инфраструктуры. Украинские силы противовоздушной обороны сбили 10 российских ракет над Житомирской областью.

Часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны ВСУ. Россия возобновляет пуски "Искандеров" с территории Беларуси и впервые применяет дальние бомбардировщики Ту-22М3 из воздушного пространства этой страны.

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