Сергей Грабский назвал принятое решение правильным.

Вывод ВСУ из Северодонецка – это правильное решение, которое было принято исходя из военной целесообразности. Украинские защитники перешли на более выгодные для обороны рубежи и для использования своих преимуществ.

Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире Радио НВ.

"Решение было принято, и я считаю, это было правильно. Я неоднократно говорил, что мы не будем цепляться за каждый клочок земли и будем выходить из системы военной целесообразности. То есть Северодонецк как объект выполнил свою задачу. Понимая то, что противник, несмотря на безумные потери, не считаясь с недостатком персонала, вооружения и боевой техники, безумно продолжает собирать (силы) и наступать в этом направлении… Было принято решение перейти на более защищенные позиции. Какими будут эти позиции – время покажет, но такое решение принято", – отметил он.

Эксперт акцентировал, что Украина противостоит серьезному врагу и должна использовать все свои преимущества на этой войне.

"Еше раз подчеркиваю, уход это такой же маневр, предусмотренный военными уставами, боевыми уставами, как и наступление, обход и окружение. То есть, ничего удивительного в этом нет. Это война", – добавил Грабский.

Ранее сообщалось, что 24 июня стало известно о приказе ВСУ оставить разбитые позиции в Северодонецке и отойти на более укрепленную территорию.

Сегодня мэр города объявил, что российские оккупанты полностью захватили Северодонецк.

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