Также известно, что над Хмельницкой областью сбили две ракеты.

Противовоздушная оборона Украины утром 25 июня сбила около 10 ракет над Житомирской областью.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

"Утром во время массированного ракетного обстрела Житомирщины российскими самолетами со стороны Беларуси нашими защитниками было сбито около 10 ракет, которые целили по объектам инфраструктуры области", - написал он. Он просит людей не игнорировать сирены.

Также известно, что над Хмельницкой областью сбили две ракеты. Обломки упали в лесу и сельском саду. Пострадавших нет, повреждены окна в нескольких домах.

Утром, 25 июня, оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря. Пока известно об ударах по Житомирской, Львовской, Черниговской, Хмельницкой области. Днепропетровская область - под артиллерийским огнем.

С территории Беларуси враг запустил 24 ракеты по Житомирщине. По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, были обстреляны военные объекты в городе и окрестностях.

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