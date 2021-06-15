Фургон заехал на оккупированную территорию из РФ, наблюдатели увидели только водителя транспортного средства.

В Наблюдательной миссии ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" в Ростовской области (Российская Федерация), граничащих с оккупированной частью Донбасса, заявляют, что зафиксировали пересечение российско-украинской границы фургоном с надписью "200" и "Ритуал".

Об этом говорится в недельном отчете миссии ОБСЕ.

"9 июня в 5:54 Наблюдательная миссия на пограничном пункте "Донецк" видела фургон с номерными знаками РФ, который въезжал на пограничный пункт со стороны РФ. Фургон имел знак "200" на лобовом стекле и надпись "Ритуал" (на русском языке) на стороне", - говорится в отчете.

Наблюдатели смогли увидеть только водителя в транспортном средстве. После прохождения пограничных процедур контроля транспортное средство поехало на оккупированную территорию Украины.

Читайте такжеНа Донбассе не утихают обстрелы: за сутки - восемь нарушений перемирияОтдельно сказано, что 12 июня в 15:18 был замечен грузовик с номерными знаками подконтрольного России незаконного образования "ЛНР", перевозивший четыре реактивных двигателя (главная часть двигателя была похожа на двигатели "Климов ВК-1" и реактивные двигатели Rolls-Royce Nene). Грузовик проехал с оккупированных территорий в РФ.

Груз-200 (двухсотый) - условное обозначение в армии при перевозке тела погибшего военнослужащего к месту захоронения.

Военный конфликт с вооруженными наемниками Кремля на Донбассе длится с 2014 года.

Оккупированные территории украинского Востока ныне под контролем незаконных вооруженных формирований России, которые восемь лет назад захватили украинские органы самоуправления и провозгласили "Донецкую и Луганскую народные республики".

Так называемое правительство вместе с "руководителями" ОРДЛО полностью управляемы Москвой. За все время войны наблюдатели неоднократно фиксировали перетягивание на оккупированную территорию российского оружия под видом "гуманитарной помощи".

С апреля 2014 по февраль 2021 годов на Донбассе, по подсчетам ООН, в результате войны погибло от 13 100 до 13 300 человек. Из них 3375 гражданских лиц, примерно 4150 украинских военных и примерно 5700 боевиков.

Кроме того, с начала боевых действий на Донбассе ранили 29 500-33 500 человек. Из них от 7 до 9 тысяч гражданских, 9 700-10 700 украинских военных и 12 700-13 700 боевиков.

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Автор: Виталий Саенко