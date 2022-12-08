В то же время, мобилизация в России не прекращается, и есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета.

На фоне потерь в войне с Украиной в России готовятся к предстоящему поражению своих войск.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он проинформировал, что мобилизация в России не прекращается, и есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета.

"Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав заграницу. Эта война затронет каждого в России, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий, не удастся", – заявил представитель ГУР МО Украины.

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Мобилизация в РФ

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, в России создают единую электронную базу данных военнообязанных главная цель проекта - иметь автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации.

Также стало известно, что российские оккупанты проводят подготовительные мероприятия к очередной волне скрытой мобилизации. Военный эксперт Денис Попович считает, что в январе в России начнется всеобщая мобилизация.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, с 24 февраля, вукраинские военные ликвидировали более 93 тыс. российских оккупантов.

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